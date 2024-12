Família de piauiense morta no DF pede ajuda para custear traslado do corpo

A família de Keila Cristina Nascimento, 37 anos, 23º vítima de feminicídio registrado no Distrito Federal em 2024, pede ajuda para custear as despesas do traslado do corpo. A mulher nasceu no Piauí (PI) e, por isso, os familiares desejam que o sepultamento ocorra na terra natal, onde os pais de Keila vivem atualmente.

Segundo familiares, os custos para que o corpo seja levado ao outro estado ficam em torno de R$9 mil. Para que o velório e sepultamento ocorra o quanto antes, a família, amigos e conhecidos se mobilizaram em uma 'vaquinha'. Os valores estão sendo arrecadados por meio da chave pix (61992188441), em nome de Geuzilene da Silva Nascimento.

O crime

A suspeita é de que Keila foi morta por asfixia pelo namorado, identificado como Izaquiel Pereira da Silva, com quem mantinha um relacionamento havia apenas três meses. O crime ocorreu em um galpão no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde a vítima foi encontrada sem vida, na manhã desta segunda-feira (16/12).

O crime ocorreu menos de 24 horas após Keila concluir mais um dia de trabalho. O autor foi encontrado na passarela do Cruzeiro Novo tentando tirar a própria vida e confessou o feminicídio aos socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF), que impediram o suicídio.