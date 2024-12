36,16% dos beneficiários do DF podem perder o Bolsa Família

O Distrito Federal possui quase 352 mil pessoas dentro do perfil saúde. Dados da última semana, entretanto, apontam que apenas 63,84% dos beneficiários incluídos no grupo realizaram o acompanhamento - (crédito: Mariana Raphael/Agência Saúde-DF)

Dentre as 352 mil pessoas do Distrito Federal que se encontram no perfil saúde, apenas 63,84% dos beneficiários realizam o acompanhamento, segundo dados da coordenação do Bolsa Família. A falta de comparecimento de mulheres de 14 a 44 anos, gestantes e crianças menores de 7 anos a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), até o dia 30 de dezembro, pode resultar no bloqueio, suspensão ou até no cancelamento do benefício.

Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente se destacam em relação ao maior número total de beneficiários acompanhados, com mais de 56 mil. Gama e Santa Maria alcançaram 76,91% dos cadastrados dentro do perfil, totalizando mais de 28 mil.

Nas outras regiões o acompanhamento está em: 76,31% na Asa Sul, Asa Norte, Varjão, Lago Norte, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal; 61,10% em Planaltina, Sobradinho e Sobradinho II, Fercal e Arapoanga; 57,08%, no Guará, Estrutural/SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Riacho Fundo II e Park Way; 55,90% no Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião; e 54,70% em Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueira e Recanto das Emas.

Os beneficiários devem apresentar ao profissional da saúde um documento de identificação com foto e o cartão do programa. Gestantes precisam levar, além desses documentos, a caderneta de pré-natal, e as crianças com menos de 7 anos devem apresentar o cartão de vacinação atualizado.

*Fonte: Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)*