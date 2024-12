Caixa paga parcela de dezembro do Bolsa Família com valor médio de R$ 678,36

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês e pode ser consultado no aplicativo Caixa Tem - (crédito: MDAS/Divulgação)

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (16/12) o pagamento da parcela de dezembro do novo Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio chega a R$ 678,36. O programa alcança 20,81 milhões de famílias em dezembro, com um gasto total de R$ 14,07 bilhões.

Leia também: 195 mil pessoas podem perder o benefício do Bolsa Família no DF

Além do pagamento mínimo, o programa oferece três adicionais: R$ 50 para mães de bebês de até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz), R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos. O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês e pode ser consultado no aplicativo Caixa Tem.

Leia também: Saiba como sacar o Bolsa Família no caixa eletrônico 24 horas

Este mês, também foi feito o pagamento unificado para moradores de regiões afetadas por enchentes e estiagem em estados como Amazonas, São Paulo e Paraná. Além disso, o Bolsa Família passou a excluir famílias com renda superior ao limite estabelecido pelo programa, por meio da integração com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), resultando no cancelamento de cerca de 280 mil famílias e na inclusão de 200 mil novas.

Ainda nesta segunda-feira, também será pago o Auxílio Gás a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com NIS final 5, no valor de R$ 104. O benefício serve para ajudar na compra do botijão de gás e vai até 2026, beneficiando 5,5 milhões de famílias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro