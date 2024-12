Crianças em tratamento no HCB recebem visita do Papai Noel e urso polar

As crianças tiraram fotos, dançaram e cantaram com os artistas, pedindo até para dividir o microfone. "Eu gostei muito das músicas, até porque eu também canto. Eles não desafinaram", garantiu Erike Santana, cinco anos - (crédito: Maria Clara Oliveira/ HCB )

Crianças em tratamento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) foram surpreendidas com a ilustre presença do Papai Noel, de um urso polar e de simpáticos cantores. A visita da Caravana de Natal, que todo ano passa pelo HCB, ocorreu nesta segunda-feira (16/12), e deu o clima das festas de fim de ano aos pacientes.

A passagem da Caravana de Natal pelo HCB faz parte da programação cultural planejada especialmente para o final do ano. Ao longo do mês de dezembro, tanto as crianças em atendimento ambulatorial quanto as que estão internadas contam com apresentações de dança, música e outras visitas do Papai Noel. O coral BSB Musical já divertiu as crianças com seu repertório animado e suas coreografias, e o Coro IBLN apresentou uma versão de sua Cantata de Natal.

Até o fim do mês de dezembro, o Hospital da Criança de Brasília recebe outras atrações, como a ação “Policiais Contra o Câncer Infantil”, campanha anual da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em solidariedade a crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. Haverá o retorno de um ex-paciente do Hospital que, acompanhado da família, fará uma apresentação musical, um recital de balé e uma apresentação de teatro, que encerrará as festividades de 2024.

Eloah de Jesus não conteve a alegria com a chegada do Papai Noel. Assim que viu a caravana, a menina correu para abraçar o visitante e contar que já escreveu sua cartinha. “Eu me comportei o ano inteiro, até passei de ano na escola e já vou estudar no terceiro ano”, contou Eloah.

Para algumas crianças, o ponto alto da tarde foi o urso polar, mascote da Brasal (empresa responsável pela caravana) e acompanhante do Papai Noel. Foi o caso de Erike Santana, 5 anos: “Eu gosto muito dele! Este ano, pedi um ursinho de pelúcia para o Papai Noel. Eu tenho outros bichinhos de pelúcia, mas quero um urso de verdade, igual a esse”.

