Homem é morto após atacar policiais com faca em condomínio no Gama - (crédito: PMDF)

Uma ocorrência na região central do Gama terminou com a morte de um homem nesta terça-feira (17/12). Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito teria tentando ferir dois policiais utilizando duas facas. Para contê-lo, os militares fizeram um disparo de arma de fogo. Apesar de ter sido encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG), ele não resistiu ao ferimento.

O confronto ocorreu às 6h40, no edifício Porto Seguro. Segundo a PMDF, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha. No local, o suspeito partiu para cima da equipe policial, aparentando estar em surto psicótico. Um dos militares sofreu um ferimento superficial em uma das mãos.



O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) foi responsável por prestar os socorros e realizar a transferência do homem ao Hospital Regional do Gama (HRG), onde morreu enquanto passava por procedimento cirúrgico.