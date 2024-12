Terracap lança campanha de renegociação de dívidas

Nesta terça-feira (17/12), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) deu início a uma iniciativa de renegociação de dívidas dos seus clientes. A ação contempla toda a carteira de vendas e concessão imobiliária e oferece descontos de até 100% sobre multas e juros de mora para as renegociações de débitos em atraso.

Todas as renegociações serão feitas sobre os vencimentos anteriores a 12 de dezembro de 2024. Os descontos sobre os valores atualizados de multas e juros de mora vão depender do percentual mínimo de entrada, mantendo a correção monetária da dívida principal. Para fazer jus ao desconto nas penalidades, o mutuário terá que retomar os pagamentos do financiamento.

A Terracap também permite o refinanciamento das parcelas vencidas no saldo devedor pelo restante do prazo do contrato. Ou seja, além de serem abatidas as multas e os juros de mora, o cliente não precisa pagar o valor da dívida à vista, podendo diluir no saldo devedor pelo tempo que ainda resta para quitar o financiamento.

A negociação está disponível para clientes que compraram lotes, obtiveram a concessão de licitações públicas e para aqueles que regularizaram seus imóveis por meio dos programas de venda direta, incluindo as realizadas a entidades religiosas e de assistência social. Contratos que são provenientes de vendas pelos programas de desenvolvimento Proin-DF, Prodecon-DF, Pades-DF, Pró-DF e Pró-DF II também poderão participar.

Além disso, também haverá migração de juros de contratos antigos. Nesse caso, os clientes que tenham taxas de contrato de juros de 1% a.m ou 0,8% a.m poderão reduzir para 0,5%, valor praticado atualmente.

Como participar

A adesão à campanha será realizada pessoalmente, no atendimento do edifício-sede da Terracap, ou por meio do portal da Terracap.

Em “Serviços Online”, o cliente deverá descrever no requerimento o tipo de adesão e informar todos os dados do contrato, além de documentos como RG, CPF, CNPJ do titular ou do procurador legal. Esses passos devem ser realizados para aqueles que querem fazer renegociações de dívidas ou migração de juros.

Mais informações podem ser obtidas por meio do call center da Terracap no número (61) 3350-2222 ou via chat on-line, disponível no portal da Agência. Já o atendimento presencial é realizado no edifício-sede da Terracap, localizado no Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do Anexo do Palácio do Buriti, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.





