Ibaneis participa de inauguração de sedes do IML e do IPDNA

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve no complexo da Polícia Civil do DF (PCDF) nesta quarta-feira (18/12) para cerimônia de inauguração de dois novos prédios. As novas sedes do Instituto de Medicina Legal (IML) e do Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) da PCDF foram abertas pelo chefe do executivo local em solenidade que também contou com a presença da vice-governadora, Celina Leão, e o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

“Para nós, é motivo de muita satisfação. Eu estive aqui no lançamento da pedra fundamental desse belíssimo prédio (do IML). Já era um pedido antigo das nossas forças de segurança, até em reconhecimento ao grande trabalho que a nossa Polícia Científica faz aqui na nossa cidade e ajuda todo o Brasil, principalmente nos momentos mais difíceis”, afirmou o governador em seu discurso.

Ibaneis Rocha e Sandro Avelar aproveitaram para elogiar o trabalho da PCDF na capital do país, descrevendo o órgão como a melhor Polícia Judiciária do Brasil. O comandante da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF) ainda completou destacando que a PCDF tem os melhores números em solução de crimes violentos, letais e intencionais, com mais de 90% dos casos solucionados, e que os novos prédios inaugurados irão servir para tornar esse serviço ainda mais eficiente.

“Temos aqui um Instituto Criminalístico bastante desenvolvido, um trabalho que vem sendo feito pelo Instituto de Identificação espetacular e faltava um prédio dessa magnitude como algo que possa dar suporte à continuidade dos belíssimos serviços que vêm sendo prestados pela Polícia Civil”, reconheceu Avelar.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a nova estrutura do IML é três vezes maior que a antiga e a maior de toda a América Latina. O prédio conta com quase 12 mil m² de área construída, com três pavimentos e subsolo. O principal diferencial do novo IML é que o projeto inclui áreas específicas para o atendimento sigiloso a vítimas de crimes sexuais e a separação dos acessos entre detentos e público externo, garantindo maior segurança e privacidade.

Por meio de suas redes sociais, o governador defendeu que a nova estrutura não só qualifica o atendimento à população, como também valoriza os profissionais e acelera investigações criminais. “Essas unidades, que contam com tecnologia de ponta, ampliam as investigações criminais e reafirmam nosso compromisso de trazer eficiência, humanidade e justiça para a população do DF”, acrescentou Ibaneis.

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel