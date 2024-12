Teatro Nacional: Novacap lança licitação para obras de R$ 315 milhões

A reforma do Teatro Nacional Cláudio Santoro, um dos principais símbolos culturais de Brasília, avança com a abertura de um novo processo licitatório. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) anunciou o procedimento, que visa contratar uma empresa ou consórcio para realizar a segunda e terceira etapas da restauração do espaço. O processo foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (18/12).

Com valor estimado em R$ 315.620.455,14, o contrato prevê uma ampla gama de serviços, que incluem a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, compatibilização de projetos, obtenção de licenças, execução de obras, montagem e instalação de equipamentos, além de testes e entrega final em condições plenas de funcionamento. Nas etapas da obra foram contemplados o Foyer da Sala Villa-Lobos, o Espaço Cultural Dercy Gonçalves, a Sala Alberto Nepomuceno e a própria Sala Villa-Lobos.

Os projetos das empresas serão avaliados em 28 de fevereiro de 2025, às 9h, numa disputa fechada, seguindo o tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta e retirada no site oficial da Novacap, no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br, na seção de licitações. Os interessados podem obter mais informações pelos telefones (61) 3403-2321 e (61) 3403-2322, ou pelo e-mail nlc@novacap.df.gov.br.