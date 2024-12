Homem é baleado no bairro Vila Nova, em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem foi baleado na noite desta quarta-feira (18/12), na rua 35 do Bairro Vila Nova, em São Sebastião. Os moradores da região ficaram assustados com os tiros.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem. De acordo com a corporação, a vítima estava com uma perfuração na mão e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a transportou para o hospital.