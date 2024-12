Veja quem são os ciganos envolvidos em ataque a tiros em padaria do DF

PCDF divulgou as fotos de dois envolvidos no ataque a tiros contra um homem dentro de uma padaria em Sobradinho 2 - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou as fotos de dois envolvidos no ataque a tiros contra um homem dentro de uma padaria em Sobradinho 2. O crime ocorreu em 18 de novembro e vitimou Pedro Gonçalves Guimarães Junior, 40 anos. Conforme o Correio revelou em primeira mão, a execução está ligada a uma guerra entre familiares de ciganos, moradores de Tocantins.

Pedro e a mulher estavam morando na capital há cerca de um mês e vieram de Tocantins após um confronto com os parentes da companheira da vítima, uma vez que o casal havia recebido uma ameaça por parte do primo da mulher. Esse primo, por sua vez, já teria executado o irmão e o sobrinho da esposa de Pedro. Na manhã de 18 de novembro, em um domingo, um homem seguiu Pedro até uma padaria, entrou no estabelecimento e executou o homem a tiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As diligências investigativas levaram os policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) à identificação de duas pessoas: Mizael Lopes Ferreira, 21, e MarcelLopes da Silva, 35, sobrinho e tio. De acordo com a PCDF, Marcelo estava na condução do carro utilizado no crime, um Voyage. Mizael, por sua vez, é o proprietário do veículo. A polícia segue no encalço para identificar o responsável pelos disparos contra Pedro.

O Voyage foi encontrado em 3 de dezembro abandonado no acostamento da BR-153, em Tocantins. A PCDF pede para que, quem tiver informações acerca do paradeiro dos dois envolvidos ligue para o número 197 da Polícia Civil. A denúncia é anônima.

Histórico

A guerra entre ciganos da mesma família é antiga, revelaram as investigações. O Correio apurou que Pedro Gonçalves tentou matar, em junho do ano passado, um integrante de um grupo cigano rival. O ataque ocorreu na cidade de Goianira (GO), depois que Pedro e o filho de 16 anos raptaram a neta da vítima, de 12 anos, da cidade de Itaberaí (GO) para Goianira. A menina foi transportada sem o consentimento da família para se casar com o filho de Pedro.

Na madrugada de 14 de junho de 2023, o filho de Pedro foi sozinho, de carro, buscar a menina em casa, em Itaberaí, e levá-la à cidade de Goianira, onde ele morava. Pedro se encontrou com o filho mais tarde, após pedir carona a um vizinho até o trevo de Caturaí, alegando que o adolescente tinha furado o pneu do veículo e precisava de ajuda.

Segundo consta nos autos, o filho de Pedro mantinha um relacionamento amoroso com a adolescente e ambos planejavam se encontrar naquele dia para morar juntos em Goianira. Inicialmente, a polícia suspeitou que a menor tivesse sido retirada à força de casa, mas a hipótese enfraqueceu depois dos investigadores interceptarem as conversas entre os adolescentes. Os diálogos revelaram que o encontro havia sido combinado previamente.

Leia também: Briga de trânsito no DF termina com disparo de arma de fogo e dois presos

Poucas horas depois do rapto, por volta das 11h30, Pedro se encontrou com o avô da adolescente. O homem, membro de um grupo cigano rival, foi buscar a neta quando sofreu um ataque a tiros.

Pedro efetuou vários disparos contra a vítima, que conseguiu escapar com vida. À época, uma equipe da Polícia Militar patrulhava pela região, quando ouviu os disparos. No local, os militares presenciaram o ataque, ordenando que Pedro largasse a arma. Ele ignorou o chamado e ainda atirou contra os PMs, que revidaram, mas não o atingiram.

O cigano se rendeu e foi preso em flagrante. O MPGO solicitou a absolvição primária de Pedro pelos crimes de sequestro e cárcere privado de menor de idade para fins libidinosos, por falta de provas. No entanto, manteve a denúncia por homicídio tentado e corrupção de menores.