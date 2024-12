Chuva no DF deixa rastros de destruição, nesta quinta-feira (19/12). Vídeo

A chuva forte que caiu na tarde desta quinta-feira (19/12) deixou rastros de destruição e transtornos em algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Houve registro de granizo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), há algumas ocorrências abertas relacionadas às fortes chuvas: queda de fiação elétrica no Setor de Chácara de Taguatinga e queda de árvore na QS 12 102 de Samambaia.

Além disso, a corporação está com dois registros de inundação para a região de Ceilândia: um próximo ao Castelo Forte e outro no Setor Habitacional Sol Nascente.



Um vídeo obtido pelo Correio mostra que, em Samambaia, a chuva foi acompanhada de trovões e granizo. Nas imagens, é possível ouvir o barulho do gelo caindo nas telhas das casas.

Outros vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram os estragos. Em Águas Claras, um carro que estava estacionado na avenida do Parque de Águas Claras foi engolido por uma vala de esgoto.

De acordo com o CBMDF, houve um rompimento de tubulação de água no local, fazendo com que ocorresse a abertura do buraco. Não houve vítimas, segundo a corporação.

Em Ceilândia, a rua da Fundação Bradesco, nas proximidades da QNN 18/20, ficou completamente alagada. Nas imagens divulgadas no Ceilândia Muita Treta, é possível observar diversos veículos parados, esperando a água baixar para seguir viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceilândia Muita Treta (@ceilandiamuitatreta)

No Gama, um vídeo postado pela página Coisasdogama mostra que, na região, a chuva veio acompanhada de ventos fortes, derrubando uma tenda e assustando moradores.