Show de Chitãozinho e Xororó no Teatro Nacional será transmitido ao vivo

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó comandará o show na sala Martins Pena, no Teatro Nacional, nesta sexta-feira (20/12). Os artistas trazem a Brasília, pela primeira vez, a turnê Por todos os tempos. Eles serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

A apresentação será transmitida no Youtube do Governo do Distrito Federal (GDF), a partir das 20h. “Juntos, vamos cantar grandes sucessos da nossa carreira, canções que não podem ficar fora do repertório e que todo mundo canta, se diverte”, disse Chitãozinho à Agência Brasília.

O regente da Orquestra Sinfônica, Cláudio Cohen, afirmou que o grupo se preparou para a apresentação com base no repertório e na orquestração do show da dupla no Rock in Rio. “Nós vamos tocar os clássicos deles, como Rancho Fundo, Evidências e Galopeira”, anunciou o maestro.

A programação no Teatro Nacional segue nos próximos dias com apresentações abertas ao público. No sábado (21/12), o cantor e violeiro Almir Sater sobe ao palco, às 19h30.

No domingo (22/12), a Sala Martins Pena receberá encenações teatrais das peças Os Saltimbancos, às 11h), e TelaPlana (17h e 19h30), da cia Os Melhores do Mundo.