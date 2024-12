Saiba quais são as atrações da reabertura do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Após quase uma década de portas fechadas, o Teatro Nacional Cláudio Santoro retomará as atividades com a reinauguração da Sala Martins Pena. A reabertura será marcada pelo projeto Viva o Teatro, com uma programação especial que ocorrerá nos dias 18, 20, 21, 22 e 23 deste mês, reunindo apresentações de artistas locais, nacionais e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS).

Os dois primeiros dias serão exclusivos para os profissionais que participaram da restauração do teatro. No dia 18, um concerto especial da OSTNCS os homenageará, enquanto no dia 20 convidados assistirão a uma apresentação de reinauguração da sala com a orquestra tocando com a dupla Chitãozinho e Xororó. Nos dias 21, 22 e 23, a programação será aberta ao público, com retirada de ingressos pelo site Sympla, em data a ser divulgada.

Destaques

O dia 20 de dezembro marca a volta da OSTNCS à Sala Martins Pena, na qual a sinfônica não se apresentava desde dezembro de 2013. Sob o título O Novo Ato, o concerto, com início às 20h, contará com a participação de Chitãozinho e Xororó, interpretando sucessos como Evidências.

A programação aberta ao público começa no sábado (21/12), com o show Recomeço, do cantor e violeiro Almir Sater, às 19h30, trazendo clássicos da música regional e poética ao som da viola caipira.

No domingo (22/12), o destaque será para as artes cênicas com o espetáculo TelaPlana, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que realizará duas sessões às 17h e 19h30. Já na segunda-feira (23/12), o rock de Brasília será homenageado no show Hoje é Dia de Rock, da banda Plebe Rude e convidados, às 20h.





Restauração

A Sala Martins Pena foi restaurada e agora possui capacidade para 480 pessoas, com 470 poltronas e espaços adaptados para cadeirantes e pessoas com deficiência visual. Entre as melhorias estão a substituição de poltronas, carpetes e cortinas por materiais não inflamáveis, a modernização dos sistemas de ventilação e iluminação, e a reforma dos banheiros para torná-los acessíveis.

Fechado desde 2014 por determinação do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público devido a mais de 100 irregularidades, o Teatro Nacional começou a ser restaurado em dezembro de 2022, com obras realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

O investimento na primeira etapa foi de R$ 70 milhões, e o Governo do Distrito Federal (GDF) já anunciou R$ 320 milhões para as próximas fases, que contemplarão a Sala Villa-Lobos, o Espaço Dercy Gonçalves, a Sala Alberto Nepomuceno e o anexo.