Solidariedade e esperança transformam o Natal no Sol Nascente

Natal solidário realizado na manhã desta sexta-feira (20/12) no Sol Nascente - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

Na manhã desta sexta-feira (20/12), mais de 400 crianças e adolescentes do Sol Nascente, uma das comunidades mais carentes de Brasília, viveram momentos de alegria e solidariedade. A ação, promovida pelo Instituto Mãos Solidárias (IMS) em parceria com o Atacadão Dia a Dia, Suprema e Estrela Distribuição contou com a entrega de brinquedos, cestas básicas, kits de higiene e uma ceia natalina, proporcionando um Natal inesquecível e muito especial para os pequenos moradores da região.

O evento reuniu representantes das empresas parceiras e voluntários, em uma celebração marcada pelo espírito natalino, além de apresentações culturais, como o coral formado pelas crianças atendidas pelo IMS. Samira Fabiane Ribeiro, de 14 anos, participou pela primeira vez de uma apresentação com a presença de visitantes externos e pessoas filmando. “Estamos nervosas, mas é uma sensação muito boa. Frequentamos o instituto desde abril e aprendemos muito aqui. Já até saímos para nos apresentar em outros lugares”, contou ao lado da amiga Camila Cardoso, também de 14 anos.

O Natal solidário foi também uma oportunidade para reafirmar a missão do IMS. O insituto oferece atividades educacionais, culturais e assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade. “Teve uma criança que me disse que nem dormiu de tanta expectativa por este dia. Estamos realizando sonhos aqui hoje. O nosso trabalho é esperança e transformação para essas crianças, mostrando que a igualdade existe. É isso que fazemos aqui todos os dias. E reafirmar a elas que é possível sonhar e ter aquilo que desejam”, disse Juliana Nunes, diretora do IMS.



Amanda Neres, presidente do instituto, destacou o impacto das parcerias para a realização do evento. “Conseguimos 500 presentes, 500 cestas básicas e uma ceia especial para as crianças graças à união de parceiros. Este é um momento de gratidão e esperança, e estamos muito felizes em fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, afirmou.



Retribuição

O Atacadão Dia a Dia, um dos principais parceiros da ação, reforçou a importância de devolver à comunidade o carinho recebido ao longo do ano. “Para nós, é uma forma de retribuir à comunidade do DF, especialmente aos nossos clientes. Fazer essas crianças felizes não tem preço. É emocionante ver o sorriso delas e contribuir para que tenham um Natal digno e cheio de esperança”, declarou José Leandro Assis, diretor da empresa.



Segundo Juliana, o instituto faz referência às várias mãos, pelos voluntários que se unem em um só propósito: amor, carinho e dedicação. “Falar de amor é fácil, mas demonstrar é o que realmente importa. E é isso que estamos fazendo aqui, proporcionando um Natal mais feliz para essas famílias e renovando a esperança em dias melhores”, concluiu Juliana Nunes.