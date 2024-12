Cantor Leonardo será uma das principais atrações do réveillon em Brasília

O projeto Ano-Novo, Novos Sonhos, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), promoverá festas gratuitas no Plano Piloto, Planaltina, Ceilândia e na Prainha.

Ao todo, serão realizadas sete comemorações com entrada gratuita nessas regiões. As festas serão em 30 e 31 de dezembro, com apresentações musicais e queima de fogos, entre outras atrações. Confira:

Plano Piloto

O palco do evento no Plano Piloto é a Esplanada dos Ministérios. Com data marcada para 31 de dezembro, as apresentações artísticas vão começar às 18h com DJs e bandas locais. Além disso, o evento também trará o mix sonoro com doses de sertanejo com o cantor Giraya Uai. Em seguida, será a vez de DJ Calisto, do grupo Filhos da Bahia e do cantor Zé Vaqueiro, sucesso em todo o Brasil. No Plano Piloto são esperadas cerca de 200 mil pessoas.

A estrutura do evento terá estrutura inclusiva para pessoas 60+ e local exclusivo para pessoas com deficiência locomotora. Visando o bem-estar e tranquilidade de todos, os fogos de artifício utilizados serão de baixo ruído e alto impacto visual. Após a queima de fogos, o cantor Leonardo subirá ao palco.

Para segurança do público, será disponibilizado um canal com acionamento via Whatsapp. O atendimento incluirá, por exemplo, segurança da mulher e de menores de idade e casos de alcoolemia em excesso.

O evento terá queima de fogos em todas as regiões que receberão os festejos (foto: Foto: Reprodução/Agência Brasília)

Ceilândia

O evento levará a magia da virada do ano para Ceilândia, na Praça da Bíblia.

No dia 30 de dezembro, em Ceilândia, as apresentações terão início às 18h, com DJs da cidade, o grupo Samba News, a Banda Samba da Guariba, a Banda Imagem e a dupla sertaneja Gino e Geno.

No dia da virada, 31, a cantora Amanda Amaral, o Grupo DNA Salvador, e Pedro Paulo e Matheus comandarão o início do festival. Após a queima de fogos, o cantor Guilherme Silva abrirá o ano de 2025 e tomará conta da festa até o encerramento.

Planaltina

Planaltina também oferecerá festejos em 30 e 31 de dezembro, no Parque de Exposições. No primeiro dia, o cantor Ney Santos abrirá a festa às 18h. Depois, a apresentação será de Valéria Barros e o encerramento ficará por conta da dupla Rick & Renner.

No dia 31, começando no mesmo horário, Arlon Victor animará a noite. A dupla Heverton e Heverson assumirá o comando do palco logo depois. Em seguida, haverá a queima de fogos. Lucas Reis e Thacio fecharão o evento, marcando a entrada de 2025.



Prainha

Um dos pontos mais procurados para passar a virada do ano, a Prainha receberá atrações e representantes das religiões de matrizes africanas.

No dia 30, a festa começará com a animação de Djs e a celebração do Entardecer dos Ojás. Ainda no dia 30, SDA, Valerinho Xavier, Samba da Tia Zélia e Ponto br se apresentarão.

Em 31 de dezembro, a partir das 17h, acontecerá a abertura com Djs. Após, haverá o encontro de baterias das escolas de samba brasilienses Aruc e Capela Imperial. Às 19h30, Rosemaria e Célia Rabelo subirão ao palco, seguidas por Asé Dudu.

Às 22h, ocorrerá a Expressão das Religiões de Matrizes Africanas e Afrobrasileiras, preparando para os fogos e a tradicional cascata. Banda Patacori, Joia do Couro e Grupo Cultural Obará fecharão o evento.

SERVIÇO

Réveillon Ano-Novo, Novos Sonhos

Dias 30 e 31 de dezembro (segunda e terça-feira), na Esplanada dos Ministérios; Prainha; Planaltina; Ceilândia.

Entrada Gratuita em todos os locais e horários de atrações

Faixa indicativa livre (menores devem estar acompanhados dos responsáveis)

PROGRAMAÇÃO

Esplanada dos Ministérios

31 de Dezembro

18h: Abertura com DJ Jovic

19h: Banda Artise e CIA

20h: Giraya Uai

21h: Dj Calisto

21h30: Filhos da Bahia

22h30: Zé Vaqueiro

0h: Queima de Fogos

0h30: Leonardo

3h: Encerramento

Praça dos Orixás — Prainha



30 de Dezembro

15h: Abertura com DJ

16h: Entardecer dos Ojás

17h: Banda Local

18h: SDA - Samba

20h: Valerinho Xavier - Tereza Lopes

22h: Samba da Tia Zélia

0h: Ponto br

1h30: Encerramento

31 de Dezembro



17h: Abertura com DJ

18h: Encontro de Baterias (Aruc e Capela Imperial)

19h30: Rosemaria e Célia Rabelo

21h: Asé Dudu

22h: Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileira

0h: Fogos e Tradicional Cascata

0h30: Banda Patacori

2h: Joia do Couro

4h: Grupo Cultural Obará

6h: Encerramento

Ceilândia



30 de Dezembro

18h: Dj Local

19h: Samba News

20h: Banda Samba da Guariba

21h30: Banda Imagem

23h30: Gino e Geno

1h30: Encerramento

31 de Dezembro



18h: Abertura com DJ

19h: Amanda Amaral

20h: DNA Salvador

22h: Pedro Paulo e Matheus

0h: Queima de Fogos

0h15: Guilherme Silva

2h: Encerramento

Planaltina



30 de Dezembro

18h: Abertura com DJ

19h: Banda Local

20h: Ney Santos

21h30: Valéria Barros

23h30: Rick Renner

1h30: Encerramento

31 de Dezembro