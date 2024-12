Férias em família: destinos perto de Brasília para criar memórias afetivas

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias buscam alternativas de lazer com as crianças sem precisar se deslocar para muito longe. Aqueles que moram no Distrito Federal ou no Entorno contam com uma série de opções acessíveis, que aliam diversão, natureza e descanso. Entre os destaques, estão o Águas Correntes Park, a Chapada Imperial e a Pousada Refazenda, destinos ideais para um dia ou um fim de semana em família.

Parque aquático

Localizado a 40 km de Brasília, o Águas Correntes Park é um complexo aquático que combina lazer, aventura e relaxamento em uma área de 800 mil metros quadrados. Além das 16 piscinas de águas correntes, naturais e aquecidas, o espaço oferece aos banhistas os toboáguas, cachoeiras e uma área exclusiva para crianças com piscinas rasas e brinquedos aquáticos. Para os adultos, o Soláris fornece hidromassagens e espaços para relaxamento.

Rafael Toledo, administrador do clube, reforça que a equipe tem se preparado para receber o público que deseja aproveitar o espaço. "O Águas Correntes Park sempre recebe famílias de Brasília e região. Na temporada de férias, nossos esforços são redobrados para trazer a melhor experiência para os passaportistas e visitantes. Promovemos a união da família, quebrando a rotina cansativa do dia a dia dos grandes centros urbanos, como Brasília", afirmou ao Correio.

Além das atrações aquáticas, o parque oferece uma estrutura gastronômica com pratos típicos das culinárias mineira e goiana. O clube funciona de quinta a terça-feira, das 9h às 17h, e oferece um combo promocional de cinco ingressos, a partir de R$ 47,90 (cada passaporte).

Imersão no Cerrado

Perto da capital, há destinos fantásticos. Um deles é a Chapada Imperial, um ambiente propício a pessoas que desejam ter um contato mais profundo com a natureza, conhecer a beleza e a diversidade do Cerrado. O espaço fica a cerca de 50km do centro de Brasília e faz parte da região administrativa de Brazlândia. É considerada a maior reserva ecológica particular do quadradinho, por abranger uma área de aproximadamente 4,8 mil hectares. O local é conhecido pela rica biodiversidade, composta por uma vasta gama de espécies de fauna e flora, além de mais de 30 cachoeiras e trilhas.

Chapada Imperial proporciona um contato mais profundo com a natureza (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A reserva ecológica dispõe de uma estrutura completa para receber visitantes, com diversas opções de atividades. Entre as principais atrações, estão educação ambiental para crianças, trilhas guiadas do nível mais leve ao mais difícil; visitas às cachoeiras, como a Imperial e a

Rainha; observação da fauna e flora; e opções de aventuras, entre elas, a escalada, proporcionando uma dose extra de adrenalina. "Passear com a família é uma experiência que aproxima e cria memórias únicas, ainda mais em meio a um ambiente preservado como o Cerrado", disse Márcio Imperial, fundador da Chapada.

Para visitar, é necessário fazer reserva antecipada, com ingressos que variam de R$ 80 a R$ 160, dependendo da idade e da modalidade escolhida. Para crianças de 3 a 10 anos, no local, o valor é de R$ 100. Antecipado, é R$ 80, pagando até um dia antes. As visitas acontecem das 9h às 17h, e o local também oferece almoço no fogão a lenha, garantindo uma experiência no clima rural.

Lazer na roça

Outro destino que combina natureza e hospitalidade é a pousada ecológica Refazenda, na região do Lago Oeste, nos arredores de Brasília. Com mais de 20 anos de história, o local possui hospedagem, lazer e contato direto com a vida no campo.

A Pousada Ecológica Refazenda surgiu há 20 anos e conta com hospedagem e contato com o campo (foto: Refazenda/Divulgação)

A estrutura oferece aos hóspedes chalés equipados com cozinhas americanas, para que os visitantes preparem suas próprias refeições. Além disso, a propriedade conta com piscina, quadras esportivas, áreas para caminhadas e uma rica oferta de produtos orgânicos, como queijos e hortaliças.

Segundo a administração da pousada, a diária para famílias ou grupos de amigos custa R$ 110 por pessoa, enquanto casais pagam R$ 320, com café da manhã incluso. A segurança é um ponto forte do local, que dispõe de áreas cercadas, acessibilidade e funcionários treinados para atender a todas as necessidades dos visitantes.

Rancho

Para os amantes da natureza, de contato com animais e apreciadores da culinária mineira, o Rancho Canabrava é uma excelente opção. Localizado na Chácara 46, Núcleo Rural Sobradinho, a 25 km da Rodoviária do Plano Piloto, é uma ótima opção para quem deseja aproveitar as férias de uma forma mais relaxada.

Rancho Canabrava oferece contato com animais e culinária mineira (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para as crianças, o local oferece uma fazendinha com animais de pequeno porte, parquinhos, casinhas de boneca, além de redário e a área de descanso. Dispõe ainda de passeios a cavalo, arvorismo infantil, passeio de charrete. O local não trabalha com hospedagem, apenas day use.

A entrada custa R$ 84 para adultos e crianças a partir de 12 anos, e R$ 42 para crianças entre 6 e 11 anos. Menores de 5 anos não pagam. Os passeios a cavalo custam R$ 25 e o passeio de charrete, R$ 5. O arvorismo infantil custa R$ 30. No valor da entrada está incluído um buffet completo à vontade, das 12h às 16h.

Parque ecológico

Para quem busca contato com cachoeiras, o parque ecológico Terra Viva é uma opção, localizada na Rodovia DF-220, km 9, Morada dos Pássaros — Brazlândia. O ambiente promete paz para quem busca fugir da rotina corrida do DF.

O espaço conta com 12 quedas d'água de até 30m, poços de água azul cristalina e trilhas com imersão no Cerrado. Um ambiente aconchegante com 29 suítes, além de salão, piscinas, praças e um pomar, além de meditação e yoga.

O parque disponibiliza um pacote de day use no valor de R$ 130 (antecipado) e R$ 150 (no dia). O valor inclui trilhas para as cachoeiras, com guia e almoço lactovegetariano. O check-in é às 7h e check-out, às 17h. A hospedagem, incluindo café da manhã, almoço e jantar lactovegetariano, custa a partir de R$ 330 por pessoa.

