Filho de sargento do Bope morre afogado no lago Paranoá

O filho de um sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) morreu ao se afogar no clube Cassab, no lago Paranoá, na tarde deste sábado (21/12). O adolescente, de 17 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que fez manobras de reanimação por 25 minutos, mas morreu no Hospital de Base.



Os militares foram acionados por volta das 16h10 e receberam a informação de que um adolescente havia entrado na água e não teria retornado. Os mergulhadores iniciaram as buscas e, depois de cinco minutos, encontraram o jovem a 60 metros da margem do lago e a aproximadamente quatro metros de profundidade.

O adolescente entrou em parada cardiorrespiratória, foi reanimado por 25 minutos, estabilizado e transportado ao Hospital de Base, mas não resistiu e faleceu.