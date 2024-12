É estável o estado de saúde da criança que sobreviveu a acidente em Paracatu

O único sobrevivente do acidente que matou quatro pessoas de uma mesma família na BR-040, perto de Paracatu (MG), Lázaro Ferreira Alves, 5 anos, está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base e é atendido por uma equipe multidisciplinar. O Correio apurou que o menino quebrou as duas pernas e o braço. Passou por três cirurgias e o estado de saúde na noite deste sábado (21/12) é estável.

Lázaro viajava com a família para Minas Gerais quando o carro em que estavam colidiu de frente com uma carreta. A mãe dele, Viviane Ferreira Alves, 35, o marido dela, Lourival de Oliveira Cassiano, 57, a irmã recém-nascida de 1 mês e o irmão mais velho, de 11 anos, morreram na hora.

Viviane e Lourival trabalhavam em uma das unidades do Supermercado Tatico de Águas Lindas de Goiás. A empresa publicou a seguinte nota nas redes sociais:

“Ao longo da sua jornada, dedicou esforços incansáveis para fortalecer o conceito de respeito aos clientes e promover um ambiente de trabalho exemplar entre os colegas de profissão. Também perdemos sua esposa, Viviane, que igualmente contribuiu com dedicação e excelência com seus serviços no grupo Tatico, sendo um exemplo de retidão e habilidade.”