Show de Almir Sater marca reabertura do Teatro Nacional para o público

A Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro ficou lotada na noite desse sábado (21/12), quando abriu as portas para o público, depois de dois dias de programação exclusiva para convidados, marcando a reinauguração do espaço.

A grande atração foi o cantor e violeiro Almir Sater, que subiu ao palco acompanhado por sua viola de dez cordas. O artista trouxe clássicos de sua carreira, como Tocando em frente, Chalana e Trem do Pantanal. Ele também apresentou projetos mais atuais, como AR (Grammy Latino 2016) e AR (2018) em parcerias com Renato Teixeira, com faixas como D de destino, Bicho feio, Assim os dias passarão e Venha me ver.

"As condições (de estrutura) são as melhores possíveis. A qualidade do som, da acústica, está muito boa. Tocar em Brasília é tocar para o Brasil inteiro, porque há gente de todos os cantos do país", avaliou Almir Sater.

O secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, explicou que a programação de reabertura está sendo um teste para que as atividades culturais no espaço sejam retomadas de forma contínua e organizada a partir do ano que vem.

"Essa programação de agora são momentos de teste, de avaliação de como é que está a obra, a acústica do espaço, para que a gente retome já em fevereiro a abertura com a programação normal, inclusive com a orquestra voltando à sua temporada aqui, e a abertura da pauta para novos espetáculos", destacou.

Reabertura

Esse foi o terceiro dia de eventos. Na última quarta-feira (18/12), os operários e os servidores dos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) que trabalharam na obra foram os primeiros a assistir um espetáculo da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS), que voltou ao espaço após 11 anos.

A última temporada do grupo no complexo cultural foi em dezembro de 2013. Na sexta-feira (20/12), o governador Ibaneis Rocha comandou a reabertura oficial, que teve apresentação da orquestra sinfônica e da dupla Chitãozinho & Xororó.

Programação

A programação da reinauguração continua. Neste domingo (22/12), o dia é dedicado às artes cênicas. As atividades começam às 11h com a apresentação do musical infantil Os Saltimbancos, dirigido por Hugo Rodas, além de duas sessões do espetáculo inédito em Brasília, TelaPlana, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, às 17h e às 19h30.

Na segunda-feira (23/12), a cidade de Brasília e o rock serão homenageados com o show Hoje é dia de rock, da banda Plebe Rude e convidados, a partir das 20h. A quinta-feira (26/12) será marcada por apresentações de balé clássico, dança contemporânea, dança urbana e dança brincante. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público, mediante retirada de ingressos no site Sympla, de acordo com a disponibilidade.