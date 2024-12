Funcionários lamentam morte de gerente do Tatico, esposa e crianças em acidente

Conhecidos e queridos pela comunidade de Águas Lindas de Goiás, Viviane Ferreira Alves, 35 anos, e Lourival de Oliveira Cassiano, 57, vão deixar saudades na cidade onde viveram por mais de 20 anos. O carro do casal, que estava acompanhado de três crianças — uma bebê de um mês e dois meninos de 11 e 5 anos —, bateu de frente com uma carreta proximo a Paracatu (MG), na manhã de sábado. A família viajava para celebrar o Natal com os parentes de Viviane. A tragédia teve um único sobrevivente: o menino de 5 anos, que segue internado no Hospital de Base. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ontem, familiares e amigos deram adeus a Viviane e às duas crianças. Os três foram sepultados ontem na cidade de Campo Azul, em Minas Gerais, cidade que conta com pouco mais de 3,7 mil habitantes. A escolha do local para o enterro partiu da própria família de Viviane, já que parte dos parentes residem na cidade mineira. Lourival será sepultado hoje, no Cemitério de Taguatinga. O velório começará às 8h e o sepultamento está previsto para as 10h30.

Legado

A trajetória de Viviane e Lourival foi marcada pela dedicação ao trabalho, ao cuidado com a família e pela generosidade, segundo relatos de amigos próximos de longa data. O Correio esteve na unidade da rede de supermercados Tatico, em Águas Lindas de Goiás, onde ambos trabalhavam, e conversou com colegas que conviveram com as vítimas. Lourival era gerente do estabelecimento havia mais de 20 anos, enquanto Viviane trabalhava como fiscal de caixa havia mais de oito anos. Foi nesse ambiente de trabalho que nasceu o romance entre eles, que resultou no nascimento da bebê de um mês, filha do casal.

O carro do casal, que estava acompanhado de três crianças, bateu de frente com uma carreta próximo a Paracatu (MG), na manhã de sábado (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Daniela Vieira, 30 anos, tem o mesmo tempo de serviço que Viviane. As duas chegaram praticamente juntas ao supermercado e, do trabalho, nasceu uma forte amizade. "Ela era uma pessoa extremamente extrovertida, alegre e tinha o coração bom. Era a pessoa com quem eu convivia diariamente havia quase oito anos", declara. Assim como Daniela, os funcionários do estabelecimento receberam a notícia do trágico acidente por uma ligação feita ao mercado. Do outro lado da linha, estava um funcionário de uma funerária. "Estávamos trabalhando normalmente e, quando soubemos, todo mundo começou a chorar. Desabamos."

22/12/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Comoção de funcionária do Supermercado Tatico após acidente automobilístico em Paracatu que vitimou dois funcionários do Supermercado em Águas Lindas GO. Daniela Vieira (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ligou para o estabelecimento logo em seguida informando que alguém da família deveria comparecer ao local do acidente. "Nós que ficamos encarregados de avisar aos parentes sobre as mortes. Minha ficha ainda não caiu", diz Daniela.

Segundo a amiga de Viviane, o casal e as crianças costumavam viajar juntos para Minas Gerais e eram acostumados a passar pelo mesmo trajeto. Dessa vez, o motivo da ida à cidade mineira era levar a bebê para conhecer a avó e passar o Natal juntos. "Ela tinha o sonho de ter uma menina. Era o que mais queria. E, mesmo no último mês da gestação, ela trabalhou, sem reclamar."

Nina Araújo, 44, trabalha como vendedora de alimentos em frente ao Tatico e elogia o trabalho de Lourival e Viviane. "Ele sempre saía além do horário dele. Tinha o apreço da comunidade, todos gostavam dele. Por várias vezes, ele prolongou promoções por pedidos do povo", diz.

Acidente

A tragédia ocorreu por volta das 6h20 de sábado, na BR-040. Ao Correio, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que os cinco integrantes da família estavam dentro de um carro de passeio, quando colidiram de frente com uma carreta. O motorista da carreta não se feriu.

Viviane era a mãe das três crianças — a de 11 e a de 5 anos são frutos de outro relacionamento. O garotinho de 5 anos, identificado como Lázaro Ferreira Alves, ficou preso às ferragens e foi levado para o Hospital Municipal de Paracatu em estado gravíssimo. Horas depois, foi transferido em uma aeronave para o Hospital de Base, em Brasília, onde segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI). O cachorro da família, que estava no veículo, também morreu.