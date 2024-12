Zeca Pagodinho reclama de falta de energia e cobra autoridades

Zeca Pagodinho denuncia falta de energia no bairro de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio - (crédito: Reprodução / X)

O domingo (22/12) do Zeca Pagodinho não contou com felicidade e gratidão por tudo que Deus o deu. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor aparece à luz de velas - e enfatiza que não é um jantar romântico, mas sim uma situação indesejável - para expor a falta de energia no bairro de Xerém, Rio de Janeiro, e cobrar as autoridades por providências.

Indignado, o artista comenta no X (antigo Twitter): “Xerém pede socorro! Está cada vez mais recorrente a falta de luz na região. Geladeiras que queimam, comidas estragadas, gente sem comunicação por conta da falta de internet. Alô, alô, autoridades, bora resolver isso???”

Enquanto mostra a casa sem luz, Zeca relata que a região sofre há muito tempo com a falta de energia. “A minha casa é grande, mas tem gente com criança pequena, em lares pequenos sem luz, sem internet. Idosos sem poder respirar. Vem cá, quem é que vai tomar conta disso? Não tem ninguém aí na autoridade que resolva isso? Valeu. Ou melhor, não valeu”, ele diz irritado.

