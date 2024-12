Esplanada dos Ministérios e outros pontos de Brasília brilham neste Natal

No Setor Militar Urbano, a Casinha do Papai Noel da Poupex recebe visitantes até 5 de janeiro. Neste ano, a decoração é inspirada no clássico O Quebra-Nozes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para quem fica em Brasília nesta época, uma das mais encantadoras do ano, passear pelos pontos ornamentados da cidade é uma tradição. Luzes cintilantes, guirlandas, árvores de Natal e uma infinidade de adornos temáticos refletem a magia da temporada.

O espírito de Natal se faz presente por toda parte. O Correio preparou um itinerário para aqueles que desejam vivenciar de perto toda a magia do Natal e registrar o momento com fotos e vídeos memoráveis.

A Casinha do Papai Noel da Poupex, no Setor Militar Urbano (SMU), é uma atração única, disponível até 5 de janeiro, das 8h às 22h, com entrada gratuita. A pequena residência natalina faz uma alusão à casa do Papai Noel, com quarto, banheiro e cozinha, e detalhes especiais, como uma fruteira, tecidos decorativos de cores vibrantes e arranjos. Devido ao tamanho do espaço, é recomendado que até cinco pessoas permaneçam na casinha por vez. Neste ano, a decoração é inspirada no clássico O Quebra-Nozes, e a casa tem com sala, quarto, banheiro e varanda.

A atração inclui um presépio em tamanho natural, uma árvore de Natal de 10 metros de altura iluminada por LEDs e uma fachada de edifício adornada com mais de 80 mil lâmpadas.

Na Esplanada dos Ministérios, o Nosso Natal oferece programação diária, das 17h às 23h, até 30 de dezembro. A decoração impressiona e conquista todos que passam por lá. A expectativa da organização é fechar com meio milhão de visitantes, até o fim do evento, que começou em 1º de dezembro.

Com 90 mil m², há atrações gratuitas para todas as idades, como a imponente árvore de Natal de 30 metros, a pista de patinação no gelo, a roda-gigante e o carrossel encantado, que parece ter saído de um livro de histórias. Para as crianças, especificamente, há oficinas criativas onde podem escrever cartinhas para o Papai Noel e aprender a confeccionar enfeites natalinos, como gorros e guirlandas.

No Pontão do Lago Sul, o Natal Nevado oferece uma experiência inesquecível até 6 de janeiro, com abertura às 17h. São promovidas oficinas natalinas e a casa do Papai Noel, onde os pequenos podem fazer pedidos e tirar fotos com o bom velhinho.

A Torre de TV Digital, em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur-DF), oferece, desde 20 de dezembro, o evento "Flor do Cerrado", com uma programação especial. Hoje, o espaço estará fechado. De amanhã a 30 de dezembro, o funcionamento vai das 17h às 23h. No dia 31, o local estará aberto das 15h às 21h. São atividades como pintura facial, oficinas de desenho, contação de histórias natalinas com Nyedja Gennari e apresentações de coral.

Além disso, o Papai Noel estará presente em todos os dias, acompanhado de suas renas, sempre às 17h.

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/evento/natal-na-flor-do-cerrado/2770290).

Serviço

Nosso Natal

» Até 30/12, exceto hoje

» Horário: 17h às 23h

» Local: Esplanada dos Ministérios

» Entrada: Gratuita

» Ingressos de oficinas: são disponibilizados presencialmente

» Programação completa: Instagram @nataldebrasilia

Natal Flor do Cerrado

» Até 31/12, exceto hoje.

» Horário: 17h às 23h, exceto dia 31, quando o funcionamento irá das 15h às 21h

» Local: Torre Digital de Brasília (Setor Habitacional Taquari, Lago Norte)

» Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla

Natal Nevado

» Até 6/1

» Horário: 17h

» Entrada: gratuita

» Mais informações: Instagram @pontaodolagosul





Casinha do Papai Noel da Poupex

» Até 5/1

» Horário: das 8h às 22h

» Local: SMU, ao lado do Oratório do Soldado

» Entrada: Gratuita

» Mais informações: Instagram @poupex_oficial

Catedral

Há atividades diárias, neste período, na Catedral de Brasilia:

Hoje

» 11h às 14h: Exposição do Santíssimo Sacramento

» 20h: Missa da Vigília de Natal

Amanhã

Missa do Natal do Senhor

Às 10h30 e às 17h





26 e 27/12

Funcionamento normal da Catedral, com missa às 12h15