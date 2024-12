A magia do Natal e da solidariedade invade o Distrito federal

O Natal no Distrito Federal vai muito além de luzes e decorações encantadoras. Ele é marcado por um verdadeiro espírito de solidariedade, alimentado por ações que levam esperança, alegria e carinho para aqueles que mais precisam. Diversos projetos sociais e grupos de voluntários dedicam seu tempo e energia para tornar essa época do ano especial para famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas idosas e crianças.

A mobilização é inspiradora. Campanhas de arrecadação de brinquedos, cestas básicas e roupas se multiplicam em cada canto da região, unindo comunidades em torno de um objetivo comum: espalhar amor e renovação. Creches, abrigos, comunidades carentes e hospitais recebem visitas acompanhadas de presentes, refeições natalinas e, principalmente, afeto.

Aconchego, abraços e mesa farta estão longe de ser a realidade de muitas pessoas na véspera de Natal. Pensando nisso, voluntários da igreja Coletivação estão organizando uma ceia gratuita para grupos vulneráveis, que moram longe de suas famílias, como imigrantes e refugiados, que perderam o contato com entes queridos por se assumirem LGBTQIA+, em situação de rua ou em insegurança alimentar. A iniciativa Natal Coletivo ocorre desde 2018, em Ceilândia.

Pastor e fundador da Coletivação, Otávio Damichel, 33, relembra que tudo começou com 12 voluntários e, atualmente, são 50 colaboradores. Eles dividem as tarefas de preparo dos alimentos e a montagem da estrutura do espaço. "Sempre fiquei reflexivo sobre as pessoas que, diferentemente de mim, não têm família, para passar o Natal. Então, propomos oferecer, por meio de doações, mais do que uma mesa farta, companhia", explica.

Assim como ocorre semanalmente, quem precisar pode, antes da ceia, tomar banho e escolher roupas limpas para se sentar à mesa com dignidade. Os participantes ganham um kit de higiene. Fora os pratos principais e sobremesas natalinas, serão distribuídos brindes. Na hora da refeição, voluntários e beneficiários comerão juntos. "O que mais emociona é ver as pessoas se sentindo dignas e pertencentes a um espaço. Eu me sinto realizado, satisfeito e alegre", destaca.

A celebração vinha sendo organizada há 45 dias e, nesta edição, o propósito é servir a quantidade recorde de 400 refeições. Para isso, o grupo de voluntários espera chegar à marca de R$ 20 mil em doações. Com o valor arrecadado até o momento, parte dos mantimentos foram comprados.

Outra novidade é o objetivo de levar o Natal Coletivo para as ruas da Ceilândia, visto que a equipe está em tratativa com a Administração Regional para fechar o acesso em frente à Praça dos Eucaliptos, na QNM 20, para o evento. O Natal Coletivo ocorrerá em Ceilândia Norte, na terça-feira (24/12), às 20h. Além da ceia, estão previstos um culto com mensagem temática e música ao vivo.

Doar e receber carinho

A comunicóloga Jéssica Nascimento, 32 anos, é a mente e o coração por trás do projeto social Nós por Nós que, desde 2019, transforma vidas de crianças por meio de ações realizadas o ano inteiro, inclusive, no Natal. A iniciativa nasceu de uma promessa carregada de fé e emoção. "Quando meu pai estava com suspeita de câncer, prometi que, se o exame desse negativo, faria uma ação social. Deu tão certo que hoje o projeto é enorme", compartilha Jéssica.

O trabalho é movido 100% por doações e pelo carinho dos voluntários. Em 14 de dezembro, a magia do Natal tomou conta da creche Formiguinhas, em Samambaia. O projeto adotou 40 cartinhas de crianças, que tiveram um dia especial com lanches, brincadeiras, presentes e a visita do Papai Noel. "A alegria no rosto de cada uma delas é o maior presente que podemos receber", diz a idealizadora.

Para Jéssica, estar à frente do Nós por Nós é mais do que uma missão. É renascimento. "Eu me sinto mais viva, mais grata e mais feliz. No começo, pensamos que estamos ajudando, mas nós que somos ajudados. Cada abraço, cada sorriso, cada 'obrigada' toca profundamente. É mágico", afirma, emocionada. Os voluntários dividem a mesma sensação: vão com o intuito de doar amor e acabam recebendo muito mais.

A ação de Natal é o ponto alto da proposta. Um dos momentos mais tocantes da última edição foi a adoção de cartinhas de cinco irmãos que enfrentam a internação da mãe devido a um câncer terminal. "Imagina o que essas crianças, tão novas, estão vivendo. Pudemos levar um respiro, um pouco de alegria para elas. Foi gratificante demais", conta Jéssica, comovida.

O projeto, que começou de forma modesta, com a ajuda do namorado dela (hoje, marido) e de amigos próximos, ganhou força. Atualmente, a rede tem 150 voluntários. "O Nós por Nós é a prova de que, quando nos unimos, a magia acontece. Não só para quem recebe, mas para quem dá. É transformador", conclui.

Tempo e afeto

A sensação de se dispor a ser solidário e acabar recebendo ainda mais amor é compartilhada pelo estudante Paulo Gontijo, 20, um dos organizadores de uma ceia natalina para os idosos da Comunidade de Renovação, Esperança e Vida Nova (Crevin), em Planaltina. Ele faz parte do grupo religioso Ágape Apostolado de Jovens e, por meio da Pastoral Hospitalar, articula projetos sociais voltados a enfermos.

"Temos um projeto fixo e anual, que é a festa junina no Crevin, no qual ajudamos a arrecadar fundos para o lar, além de festejar com os idosos. Neste ano, organizamos também uma ceia, porque muitos residentes foram abandonados pelas famílias ou, simplesmente, não recebem visitas", explica Paulo.

Com o auxílio da comunidade, o grupo vai levar refeições e presentes, além de doações de roupas e produtos de limpeza. "Pretendemos, ainda, fazer dinâmicas para passar a tarde com eles, levando música, dança e brincadeiras. Um dos nossos colaboradores vai fantasiado de Papai Noel. Estamos muito animados, pois sabemos o quanto esses momentos são importantes para eles", diz o voluntário, que conta sair com o coração preenchido em todas as visitas. A ceia natalina no Crevin ocorre neste domingo (22/12), às 15h. "Saio leve de lá. Vou para ajudar, mas eles que me ajudam", resume Paulo.

Como ajudar

Veja abaixo como obter mais informações sobre como contribuir, seja sendo voluntário, seja com auxílio em espécie ou doações de roupas e alimentos:

Coletivação: site coletivacao.com/natal

Ágape Apostolado de Jovens: Instagram @hospitalarhp

Projeto Nós por Nós: Instagram @projetonospor.nos





