Colisão entre três ônibus deixa vários feridos na BR-060

Um engavetamento envolvendo três ônibus deixou várias pessoas feridas no início da tarde desta segunda-feira (23/12), na BR-060, próximo à fábrica da Coca-Cola, em Samambaia. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas, em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).











Foram encaminhados aos hospitais da região um homem de 24 anos, consciente e estável, com corte no lábio; um homem de 43 anos, consciente e estável, apresentando deformidades no nariz e no punho; um homem de 46 anos, consciente e estável, com corte na testa; uma criança de 7 anos, consciente e estável, com hematoma na testa; e um homem, de 41 anos, consciente e estável, com escoriações na face.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento e o acostamento da rodovia foram interditados, causando congestionamento na região. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, e o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).