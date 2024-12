Grave colisão frontal deixa quatro feridos na DF-290, no Gama

Uma grave colisão frontal ocorreu na tarde deste domingo (22/12), na DF-290, na região da Ponte Alta Sul do Gama, deixando quatro pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas.

Um automóvel modelo VW/Gol, de cor cinza, conduzido por uma mulher de 25 anos, foi projetado para fora da pista devido à força do impacto, capotando e parando com as rodas para baixo na vegetação às margens da via. A vítima foi atendida e transportada, consciente e desorientada, para o Hospital Regional do Gama (HRG), com suspeita de fratura no fêmur, na perna esquerda e na pelve, além de ferimentos no queixo, face e orelhas.



O outro veículo envolvido, um GM/Prisma branco, estava parado de forma diagonal no acostamento da via. Ele era conduzido por uma mulher de 40 anos, que foi atendida e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações sobre o estado de saúde dela, nem sobre o hospital para o qual foi levada.



Um homem de 37 anos apresentava ferimento no braço direito e se queixava de dores na região abdominal. Uma adolescente de 12 anos reclamava de dor no tórax. Ambas as vítimas foram transportadas, conscientes e orientadas, ao Hospital Regional do Gama (HRG).



A via foi parcialmente interditada durante o atendimento, e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).