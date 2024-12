Vídeo: caminhão com gelo pega fogo na Asa Norte

Um caminhão, que transportava gelo, pegou fogo na Asa Norte, na tarde desta sexta-feira (20/12). O fato aconteceu na avenida W3 Norte, altura da quadra 505, por volta das 14 horas.

Em vídeos divulgados na internet, é possível ver o momento que o caminhão de pequeno porte está sendo consumido pelas chamas. A equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ao chamado e realizou o resgate do motorista de 22 anos.

Segundo informações, ele foi atendido pela equipe de socorristas, mas não precisou ser encaminhado para o hospital. A via foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, dificultando o trânsito no local.

Ainda não se sabe a causa do incêndio que atingiu o veículo.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles