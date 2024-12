Familiares e amigos se despedem de homem que morreu em acidente em Minas

Sob forte comoção, Lourival de Oliveira Cassiano, vítima do acidente em Minas Gerais no último sábado (21/12), foi enterrado na manhã desta segunda (23/12), às 10h, no cemitério Campo da Esperança em Taguatinga.

"Uma ótima pessoa", é assim que Lourival será lembrado por amigos e familiares. "Não deixava faltar nada para ninguém. Sempre fazia de tudo para ajudar quem precisasse. Ele é meu exemplo, é muito triste que a vida dele tenha se encerrado assim", relata Paulinho, filho de Lourival.

Lourival era gerente do supermercado Tatico em Águas Lindas. Segundo informações de amigos próximos, o homem trabalhava no local há quase 30 anos. Uma colega de trabalho, que preferiu não se identificar, relata como Lourival era nesse longo tempo de amizade. "Conheço ele há muito tempo, 26 anos já. Para mim, sempre foi uma pessoa maravilhosa, que nunca olhou para ninguém com outros olhos, nunca desmereceu ninguém, sempre tratou todo mundo com respeito. Era um ótimo amigo", relata.

Além de Lourival, no carro estavam a esposa, Viviane Ferreira Alves, dois enteados — meninos de 11 e 5 anos — e sua filha recém-nascida. Somente o menino de 5 anos sobreviveu ao acidente. Ele está na UTI do Hospital de Base de Brasília. O acidente aconteceu no último sábado (21/12) na BR-040, em Minas Gerais, por volta das 6h20 da manhã.

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel