Ibaneis diz que Erika Kokay e Reginaldo Veras "querem o mal"

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), discursou durante um almoço de fim de ano no Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF) e criticou os políticos que votaram contra a manutenção da fórmula de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Quando comentava sobre as expectativas para o ano que vem, ele cutucou Erika Kokay (PT-DF) e Reginaldo Veras (PV-DF), afirmando que são pessoas que “querem o mal”.

“Aqueles que querem o mal, como nós vimos agora a Erika Kokay e o Reginaldo Veras, votaram contra a manutenção do FCDF. Votaram contra o relatório do Isnaldo Bulhões, que é do nosso partido, e que atendeu ao nosso clamor. Então, nós vamos andar com os bons dessa cidade”, afirmou o governador durante seu discurso.

De acordo com projeções da Secretaria de Economia (SEEC-DF), a mudança na fórmula do FCDF, caso aprovada, resultaria em uma perda de R$ 12 bilhões para os cofres do Distrito Federal ao longo dos próximos 15 anos. Ibaneis agradeceu a seus aliados e reforçou a expectativa de que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), seja sua sucessora no cargo.

“2026 vai ser um ano muito importante para reafirmar nossa postura de centro-direita, valorizando a família, e para isso vamos ter à frente, nos liderando, a vice-governadora Celina Leão, que vai certamente ser eleita governadora do Distrito Federal, com o apoio de todos que estão aqui, de todos vocês, e de todos os políticos dessa cidade, que querem o bem”, declarou.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho