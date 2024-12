Voluntários se unem para oferecer nova chance a animais abandonados

Arquivo pessoal - Reprodução/Instagram - Gina Pastana e Debora Bispo são amigas que se voluntariaram para acolher animais na SOS Pets, em Valparaíso (GO) - (crédito: Fotos: PEDRO SANTANA / CB)

No Distrito Federal, projetos de resgate de animais abandonados, vítimas de maus-tratos ou em situação de risco espalham esperança e amor, transformando as vidas tanto dos bichinhos quanto das pessoas que se dedicam a eles. Por meio de ONGs, grupos voluntários ou órgãos públicos, essas iniciativas têm como objetivo oferecer uma nova chance aos amiguinhos de quatro patas de viver com dignidade.

A SOS Pets nasceu em 2018, em Valparaíso de Goiás, liderada por quatro mulheres com propósito em comum: Zelina Nogueira, 61, Regina Corvello, 60, Débora Bispo, 40, e Lourdiane Valério. Hoje, a ONG cuida com carinho de 50 cães e 40 gatos, todos prontos para encontrar uma nova família.

"É muito gratificante saber que fiz a diferença na vida de um animalzinho. Proporcionar alívio aos doentes ou conforto aos idosos é um prêmio para o coração. E, quando vejo um bichinho sendo adotado por uma família amorosa, sinto que fiz a ponte para tornar a vida de todos mais feliz", compartilha Regina.

A SOS Pets está de braços abertos para quem deseja ajudar. É possível contribuir com qualquer valor via Pix: 50.554.399/0001-20 ou entrar em contato pelo WhatsApp: 61 98106-5372.

O amor é o melhor remédio

Em uma chácara em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 km do Plano Piloto, está o Abrigo da Ceiça, uma casa de acolhimento fundada em 2010 por Ceiça Parente, de 66 anos. A proprietária transformou sua dor pessoal em uma missão de amor: cuidar de animais feridos e esquecidos. "Tenho depressão e ansiedade, e, em 2009, cheguei a tentar tirar a minha própria vida. Depois de buscar tratamento, encontrei nos animais um motivo para continuar. Foi uma cachorrinha debilitada que resgatei das ruas quem me deu forças para seguir em frente", relembra.

O resgate dessa cachorrinha, que foi tratada, vacinada e encaminhada para adoção responsável, marcou o início de uma jornada de dedicação. "Quando percebi, já estava cuidando de vários bichos e, assim, nasceu o abrigo. Não foi fácil, mas ver esses animais recuperados e felizes não tem preço".

Mesmo enfrentando desafios pessoais, como o diagnóstico de câncer de mama em 2013, Ceiça nunca desistiu de sua missão. "Os médicos disseram que eu deveria evitar contato com animais, mas não obedeci. Foram eles que me deram força para vencer a doença. Eu sempre digo que, na verdade, foram os bichos que me resgataram", afirma.

Hoje, o abrigo acolhe 200 animais, entre cães e gatos, sobrevivendo graças à solidariedade de pessoas que doam recursos, alimentos e medicamentos. "Eu ganho apenas um salário mínimo, mas tiro do que posso para ajudar meus bichinhos. Sou grata por cada ajuda que chega. Eles precisam muito mais", afirma Ceiça. Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo Instagram do abrigo (@abrigodaceica).

Salvando pets nas ruas

Outro exemplo inspirador vem do projeto Cata Pata, uma iniciativa inovadora do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) em parceria com a empresa Valor Ambiental. Desde junho de 2023, o destino de cães encontrados em locais de descarte de resíduos é transformado. Mais do que simples resgate, cada animal ganha cuidado, tratamento veterinário e a chance de encontrar um lar.

Somente em 2024, 65 cães foram resgatados, e 46 deles já encontraram famílias amorosas. Os que ainda aguardam a adoção estão abrigados em um canil na sede da Valor Ambiental, inaugurado especialmente para recebê-los. Embora o espaço tenha estrutura de qualidade, as vagas são limitadas — o que torna cada adoção ainda mais especial, pois abre espaço para um novo resgate.

O projeto também promove feiras de adoção e, antes de encaminhar os animais para seus novos tutores, exige a assinatura de um termo de adoção responsável. Todos os cães são entregues vacinados e avaliados por veterinários, prontos para começar uma nova vida.

Quem desejar adotar pode agendar uma visita ao canil pelo WhatsApp (61) 99297-0090 ou entrar em contato pelo Instagram oficial do projeto (@catapatatemvalor). Além do resgate e das adoções, a iniciativa sonha em ampliar ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável.