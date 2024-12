DF envia mergulhadores para reforçar buscas em ponte que desabou

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou neste sábado (28/12) o envio de oito militares especializados em mergulho e equipamentos para auxiliar nas operações de resgate após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins.

O comunicado foi feito por meio das redes sociais, onde o governador lamentou as mortes e destacou a importância da solidariedade diante da tragédia.

“Autorizei o envio de 8 militares mergulhadores do DF, muito bem preparados, além de equipamentos apropriados para esse tipo de operação. Vamos colaborar com o trabalho de resgates, após a tragédia da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. Ainda há 9 pessoas desaparecidas, e sabemos o quanto é importante a união e a solidariedade em momentos como este”, escreveu Ibaneis.

O que aconteceu?



A estrutura da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o Rio Tocantins, colapsou na tarde do último domingo (22/12). Até o momento foram confirmados 11 mortos na tragédia. Em razão da calamidade, a Prefeitura de Estreito, município do interior do Maranhão, decretou situação de emergência, ressaltando a falta de especialistas e recursos para realizar os resgates e buscas por possíveis vítimas.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a causa do desabamento está sendo investigada. Setenta e nove militares da Força Naval estão no local. Quarenta e quatro mergulhadores — 18 da Marinha, 10 dos bombeiros do Maranhão, 10 dos bombeiros do Tocantins e seis dos bombeiros do Pará — também ajudam a localizar os corpos das vítimas.

Rota alternativa:

O DNIT recomenda que quem transita pelo local, busque outros caminhos

Tocantins (195 km) : Os usuários devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO, chegar na BR-230/TO e seguir até o km 101 (cidade de São Bento/TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.

Maranhão (125 km): Os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA. De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA.