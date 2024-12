Ciclista morre atropelado na Avenida Contorno, no Gama

Um homem foi atropelado na Avenida Contorno, no Setor Oeste do Gama, nesta quarta-feira (25/12). De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima estava em uma bicicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista não se feriu e não apresentava sinais de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado para prestar os primeiros socorros aos envolvidos no acidente.