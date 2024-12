Homem assassinado em Samambaia é cunhado de irmã do jogador Endrick

Homem morreu ao ser atingido com oito disparos - (crédito: Redes sociais)

O homem assassinado a tiros em um bar de Samambaia Norte foi identificado como Maurício Nunes Gonçalves, 38 anos. Maurício é cunhado de Lavínia Sudré, irmã do jogador Endrick Felipe Moreira, atacante do Real Madrid, da Espanha. Maurício foi morto na manhã desta quarta-feira (25/12) ao ser baleado com ao menos oito disparos, na QR 425.

Pelas redes sociais, Lavínia lamentou a morte do familiar: “Descanse em paz, cunhado”, escreveu ela em uma foto postada. O marido de Lavínia e irmão de Maurício, Marcelo Nunes, decretou luto ao colocar uma foto no perfil do Instagram.

O assassinato de Maurício é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e nenhuma hipótese é descartada. Segundo a Polícia Militar, o atirador se aproximou do estabelecimento comercial e abriu fogo.

A vítima tentou fugir, no entanto, foi alcançada e sofreu com mais tiros na cabeça. Segundo informações de testemunhas, foram cinco disparos e, em seguida, mais três.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também esteve no local para atender a ocorrência. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.