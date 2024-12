Após tentar fugir, homem é preso em flagrante por violência doméstica

Vítima teria sido encontrada deixando a residência do agressor com sinais de espancamento - (crédito: pacifico/CB/D.A)

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira de Natal (25/12) após sua companheira denunciá-lo por violência doméstica. Ao chegar na residência onde o crime ocorreu, em Taguatinga, os agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontraram a vítima ensanguentada, afirmando que estaria morrendo. O suspeito foi detido na hora e encaminhado pelos policiais à 12ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher teria sido encontrada saindo do imóvel com feridas visíveis e acompanhada de uma criança de aproximadamente dois anos. Os policiais a socorreram e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), solicitando prioridade no atendimento. Foram prestados primeiros socorros até a chegada dos bombeiros e a vítima foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) enquanto os agentes da PMDF realizavam a prisão do agressor.

De acordo com relatos, a violência se intensificou após a mulher ter ligado para o 190 e denunciado que estava sendo agredida pelo companheiro, que cumpre prisão domiciliar. Durante a varredura na residência do suspeito, ele tentou fugir, mas foi detido em flagrante. Pelo que se pode verificar, a vítima foi brutalmente espancada.

* Com informações da PMDF