Corpos de 4 vítimas de acidente que matou 5 pessoas são sepultados

Os corpos de quatro das cinco vítimas do gravíssimo acidente na GO-346, ocorrido na última segunda-feira (23/12), foram sepultados nesta segunda-feira (25/12), no Cemitério Cruz das Almas, em Formosa (GO). Todos sofreram politraumatismos e os óbitos foram confirmados no local da tragédia. As vítimas seguiam para Garapuava, um distrito de Unaí, Minas Gerais, onde iriam comemorar o Natal.

Morreram Elias Rodriguesde Oliveira, 48 anos, que conduzia o veículo; o irmão dele Izaias Rodrigues de Oliveira, 52 anos; Lucas Gabriel da Costa Rodrigues, 23 anos, filho de Elias; Graziela Damasceno Teixeira dos Santos, 24 anos, cujo corpo será levado para sepultamento na Bahia, em data a ser definida - a jovem era namorada de Lucas; e Carlos José da Silva, amigo do condutor, que não teve a idade divulgada.

Com a voz embargada, Elismar Rodrigues de Oliveira, 40 anos, irmão de Elias e Izaias, e tio de Lucas, falou ao Correio sobre a dor da família. "Para ser mais honesto, a ficha ainda não caiu. Estou à frente organizando tudo, mas sem forças. Não consigo explicar o que está acontecendo dentro de mim; é como se eu estivesse totalmente isolado", desabafou.

Elismar contou que a mãe, de 80 anos, conscientizou-se do ocorrido, mas não totalmente. Os membros da família tentam se apoiar uns nos outros. "A gente está tentando levar minha mãe para a roça, para ela esfriar mais a cabeça. Ela tem 80 anos de idade. Não é a primeira perda, tivemos outra, em 2021, de acidente também", contou.

Para ele, as lembranças são constantes. "Do nada, ouço o som da voz de cada um deles. É o momento mais difícil das nossas vidas. A gente sabe que nunca mais ver aqueles rostos, nunca mais vai ver aquelas pessoas, a não ser por foto e vídeo", disse, acrescentando que tem uma irmã, que vive na roça. A família ainda não sabe o que fará daqui para a frente.

Acidente

A colisão aconteceu entre os municípios de Cabeceiras e Formosa. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO), o pneu do veículo estourou, levando o motorista a perder o controle do carro, que colidiu frontalmente com um caminhão.

Acidente trágico na GO -346 (foto: CBMGO)

O condutor do caminhão havia saído de Buritis, em Minas Gerais, e seguia sentido Brasília quando, na GO346, altura da BR-020, a batida ocorreu.

A Policia Militar do Goiás (PMGO) esteve no local. De acordo com a corporação, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de bebida alcoólica.

Pesar

Lucas Gabriel e Graziela eram estudantes da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Ele cursava história e ela, psicologia.

A instituição emitiu uma nota de pesar: "É com extremo pesar que a UFCAT comunica o falecimento dos estudantes. A Reitoria da UFCAT se solidariza com os amigos e familiares, bem como com os (as) professores (as), técnicos (as) e estudantes do Instituto de História e Ciências Sociais e do Instituto de Biotecnologia neste momento de dor".

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso