Neoenergia alerta para perigo de fogos de artifício próximo à rede

Com a chegada do réveillon, os brasilienses se preparam para dar boas-vindas a 2025 com festas e fogos de artifício. Com isso em mente, a Neoenergia Brasília emitiu um alerta sobre o uso de explosivos próximos às zonas de rede elétrica. Além dos riscos à saúde das pessoas, um descuido pode causar quedas de fornecimento na distribuição do Distrito Federal nos primeiros dias do ano.

O primeiro ponto de atenção é no uso de bombas, fogos e rojões. “Eles jamais devem ser soltos em direção ou próximos à rede elétrica. O ideal é lançá-los o mais distante possível da fiação, de preferência em um local descampado e sem a proximidade de pessoas", afirma Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília. “É importante lembrar que todos os itens só podem ser manuseados por adultos, seguindo as orientações de segurança do fabricante estampadas na embalagem, sempre optando por comprar produtos com certificado de garantia e qualidade”, completa a executiva.

Os riscos associados ao uso de fogos de artifício próximos a rede de energia incluem acidentes que podem prejudicar o fornecimento da eletricidade até situações fatais. No caso de interrupção da energia, a primeira providência é isolar a área e acionar a distribuidora para identificação da situação e devidas intervenções. Jamais se aproxime ou toque na fiação que porventura venha a cair ou tente retirar um objeto da rede. Somente a equipe da distribuidora está habilitada para tais procedimentos.

“Ninguém quer ficar sem energia justamente na virada de ano, então todo cuidado e atenção são necessários para garantir a celebração em tranquilidade", reforça Rosy Menezes. Outras recomendações de segurança no uso de fogos de artifício são evitar soltá-los próximo a fachadas de prédios e vegetação densa, além de comprar artefatos que venham com uma base, pois não é recomendável segurá-los diretamente com as mãos.

* Com informações da Neoenergia