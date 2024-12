Crianças ficam feridas em acidente com trem na vila natalina da Esplanada

Duas meninas, de 9 e 11 anos, ficaram feridas após o vagão de um trem tombar, na vila natalina, o espaço temático instalado na Esplanada dos Ministérios. O acidente ocorreu na tarde de Natal, na última quarta-feira (25/12), enquanto o veículo fazia uma curva no circuito montado no local.

As crianças tiveram ferimentos nos braços e uma delas chegou a fraturar a clavícula.

Parentes das crianças que estavam no trem filmaram o momento no qual o vagão virou. As crianças foram arremessadas para fora do veículo. A a mais nova chegou a ficar presa debaixo da estrutura e foi arrastada por alguns metros. Veja:

Em entrevista ao Correio, a avó das meninas, Ivone Cândida de Souza, de 66 anos, conta que os brigadistas do evento intervieram, mas, conforme a família, as medidas tomadas foram insuficientes. "Eles só trocaram as roupas dela, lavaram os ferimentos e pagaram um Uber para casa. Não ofereceram nenhum tipo de atendimento médico ou transporte a um hospital", disse a avó.

Sem suporte adequado no local, os familiares decidiram buscar atendimento médico por conta própria no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). No entanto, de acordo com os parentes das crianças, a unidade de saúde não realizou o atendimento, alegando priorizar apenas casos graves naquele dia. Elas só foram atendidas no dia seguinte em um hospital particular na região.

Em nota, a organização do evento Nosso Natal informou que um dos vagões do trenzinho tombou quando o motorista tentou desviar de pedestres na pista. E ressaltou que o atendimento as duas meninas feridas foi imediato. Elas foram acompanhadas até o posto médico e, após serem avaliadas, puderam se lavar e trocar de roupas.

Também foi oferecido o transporte das passageiras e familiares para casa via aplicativo de transporte, custeado pelo evento. “Estamos comprometidos em evitar que situações como esta voltem a ocorrer. Como parte de nossas ações preventivas, já identificamos e estamos implementando medidas para garantir maior segurança aos participantes do evento”, reforçou.