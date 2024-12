Queda de ponte: 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins

Ponte liga Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, desabou no domingo - (crédito: Reprodução/Instagram/@bombeiros.cbmma193)

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) informou, na segunda-feira (23/12), que três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico (produto químico corrosivo) caíram no Rio Tocantins devido a queda da ponte que liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). A estrutura cedeu no domingo (22/12).

O governo do Tocantins recomenda que os moradores dos municípios afetados evitem qualquer contato direto com a água do rio no trecho atingido pelo acidente, incluindo banhos e o consumo de água.

A orientação é destinada especialmente às populações de Aguiarnópolis, Maurilândia do Tocantins, Tocantinópolis, São Miguel do Tocantins, Praia Norte, Carrasco Bonito, Sampaio, Itaguatins, São Sebastião do Tocantins e Esperantina, no Tocantins, e de Estreito, Porto Franco, Campestre, Ribamar Fiquene, Governador Edson Lobão, Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, no Maranhão.

Com aproximadamente 2400km de extensão, o Rio Tocantins é o segundo maior curso d’água 100% brasileiro, ficando atrás somente dos cerca de 2800km do Rio São Francisco.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que os mergulhadores da Marinha vão atuar nas buscas por desaparecidos na manhã desta terça-feira (24/12). Segundo o governo de Tocantins, 12 adultos e 3 crianças seguem desaparecidas.

Até o momento foi confirmado o óbito de duas mulheres: uma de 25 anos, residente em Aguiarnópolis e outra localizada na manhã de hoje (24/12) pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão.

A Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, está atuando integradamente para auxiliar nas operações de busca e resgate.