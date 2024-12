Último domingo de 2024 tem alerta amarelo para chuvas intensas

Ao longo do dia, a umidade varia entre 100% e 40% - (crédito: Ed Alves CB Press )

Quem pretende sair de casa para aproveitar o último domingo do ano deve estar atento ao tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que, neste domingo (29/12), haja pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18°C e a tendência é que, ao longo do dia, os termômetros atinjam 29°C de máxima. A umidade deve variar entre 100% e 40%.

Às 10h, o Inmet publicou alerta amarelo para chuvas intensas. O aviso estende-se até às 10h de segunda-feira (30/12) e alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há, contudo, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Pela manhã, o sol dá as caras timidamente entre as nuvens, podendo haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O céu nublado e a possibilidade de chuva também são esperados à tarde e à noite.