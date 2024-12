Colisão entre dois carros deixa duas pessoas feridas no Lago Sul

Uma colisão entre dois carros, na QI 15 do Lago Sul, deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (28/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), das três pessoas que estavam em um dos veículos, duas precisaram ser levadas ao Hospital de Base do DF (HBDF): uma mulher de 43 anos e uma criança de 10.

Chegando ao local, por volta das 9h30, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo uma Mercedes-Benz, de cor prata, e um VW Polo, também de cor prata que, após a colisão, veio a se chocar contra um poste de iluminação pública.

O condutor da Mercedes não precisou receber atendimento médico. No VW Polo, havia três pessoas, duas delas foram transportadas ao hospital. O CBMDF divulgou apenas as iniciais dos nomes da mulher, L.R.O, e do menino, P.F.R.S. Ele apresentavam suspeita de trauma na coluna. Os dois foram levados conscientes, orientados e estáveis ao Hospital de Base.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local.