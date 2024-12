Responsável por ameaças de bomba é transferido para hospital psiquiátrico

Investigado pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), o advogado Fabrizio Domingos Costa Ferreira, foi transferido do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) para o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo (HPSV). Na manhã deste sábado (28/12), ele afirmou estar com explosivos e que os detonaria contra as sedes dos comandos da Polícia Militar e da Polícia Federal (PF).

A DPCEV, criada em novembro, após o ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF), é responsável por investigar o caso. O delegado titular da DPCEV, Fabrício Augusto, informou ao Correio que "os fatos serão apurados. Não houve autuação do conduzido a priori, porque não ficou evidenciado nenhum flagrante. Entretanto, as investigações serão conduzidas pela DPCEV", esclareceu. Augusto ressaltou que somente será possível afirmar por quais crimes Fabrizio poderá ser indiciado no andamento das investigações. Ele confirmou que o investigado foi transferido do hospital.

Na operação, a polícia apreendeu uma maleta, um HD externo, um celular e um notebook. Os itens estavam dentro do Volkswagen Polo branco, veículo que Fabrizio dirigia no momento em que fez as ameaças. Os itens serão utilizados na investigação.

Histórico

Também na manhã deste sábado (28/11), a esposa de Fabrízio o denunciou à polícia por agressão e solicitou medidas protetivas. Em seu depoimento, ela disse que o advogado era uma pessoa tranquila, que não consome bebidas alcóolicas e nem utiliza substâncias ilícitas. Entretanto, segundo ela, há cerca de um mês, o homem passou a apresentar crises psicóticas, com comportamentos agressivos, em que parecia estar "possuído".

À polícia, a mulher contou que o então companheiro passou a ficar extremamente violento em 22 de dezembro, e que a ameaçava de morte, assim como aos familiares dela. Nessa mesmo data, o advogado teria, de acordo com ela, tentado esganá-la. Ela informou, ainda, que Ferreira é diagnosticado com transtorno afetivo de bipolaridade, tendo sido internado em alas psiquiátricas anteriormente.

Entenda o caso

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi surpreendida por volta das 6h40, quando o advogado Fabrizio Domingos Costa Ferreira estacionou um Volkswagen Polo em frente ao Quartel do Comando Geral da PMDF, no Setor Policial Sul, e afirmou estar com dispositivos que detonaria contra as sedes dos comandos da Polícia Militar e da Polícia Federal (PF).

Após as ameaças, a PMDF acionou a Operação Petardo — deflagrada em casos de ameaça com explosivos — para capturar Fabrizio, que havia fugido no veículo em alta velocidade. Policiais do BPChoque/Patamo conseguiram interceptar o carro no Eixo Monumental, na altura do Setor Hoteleiro Norte, nas proximidades do Torre Palace Hotel. O episódio assustou a cidade, ainda tensa depois de ações terroristas ocorridas recentemente.

Segundo os policiais, Fabrizio apresentava fala desconexa e aparentava não estar em plena saúde mental. Por volta das 10h, os militares confirmaram que não havia explosivos no automóvel. Após ser alcançado pelos policiais, o homem foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte, onde foi ouvido e, posteriormente, levado ao Hospital de Base para passar por avaliação psiquiátrica.