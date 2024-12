Suspeito de tráfico tinha dispositivo que converte pistola em submetralhadora

Suspeito de tráfico, um homem foi preso em Ceilândia após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receber denúncias anônimas e iniciar uma investigação. Em posse do suspeito, foram encontrados, nesta quinta-feira (26/12), uma carabina calibre .40, um dispositivo que converte pistola em submetralhadora, munições e grande quantidade de entorpecentes.

O indivíduo foi preso por policiais militares da Rotam acusado de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após as denúncias, o local onde o homem supostamente atuava, passou a ser monitorado pelo Serviço Orientado pela Inteligência, que confirmou a prática do tráfico de drogas no endereço indicado. No momento da prisão, o detido admitiu que mantinha mais drogas e uma arma de fogo em um imóvel no Setor Habitacional Sol Nascente.

No endereço apontado por ele, os militares apreenderam porções e um tablete de skunk, DRY, cocaína, duas balanças de precisão, 139 munições calibres 9mm e .40, carregadores e uma carabina calibre .40. Também foi apreendido um Kit Roni com carregador caracol, utilizado para converter pistolas em submetralhadoras.

O detido foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, localizada em Ceilândia Centro, para registro da ocorrência. Ele já possuía passagens pela polícia por porte de arma de fogo e porte de entorpecentes.