PM apreende três pássaros silvestres em Planaltina; suspeitos foram presos

Na tarde de domingo (29/12), o Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA/DF), prendeu em flagrante três indivíduos com aves silvestres, em área rural do bairro de Fátima, em Planaltina. A abordagem aconteceu após as equipes avistarem os suspeitos portando gaiolas com três pássaros da espécie Coleiro Baiano, conhecida por seu canto harmonioso.

Ao serem abordados, os indivíduos não apresentaram nenhuma documentação que autorizasse a criação das aves em cativeiro, conforme exigido pela legislação ambiental. Em depoimento, confessaram que estavam na região com a intenção de capturar outros pássaros da mesma espécie.

O caso configura crimes contra a fauna, previstos no art. 29 da lei 9605/98, que define as sanções penais e administrativas para condutas que prejudicam o meio ambiente. Foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual os envolvidos se comprometeram a comparecer em juízo em audiência agendada posteriormente.

As aves e as gaiolas foram apreendidas e encaminhadas ao BPMA/DF para entrega ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, onde receberão os cuidados veterinários necessários e, se possível, serão reintroduzidas em seu habitat natural.