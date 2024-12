Reforço policial garante segurança para o réveillon em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) montou um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade das celebrações de fim de ano na capital brasiliense. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas se concentrem no Plano Piloto para acompanhar a queima de fogos e shows, enquanto outras milhares participarão de eventos em diversas regiões administrativas.

A Esplanada dos Ministérios é um dos pontos de maior atenção das forças policiais. O local será palco principal das festividades, com um esquema de segurança intensificado a partir da 00h do dia 31 de dezembro. A área será isolada do Buraco do Tatu até a Via L4, e o público será submetido a revista em pontos estratégicos, como a Rodoviária do Plano Piloto (ERB) e a Estação Central do Metrô.

Além disso, policiais militares atuarão a pé, em viaturas e a cavalo, cobrindo toda a área central de Brasília. Cães farejadores também auxiliarão nas ações de revista. Para facilitar o acesso ao local, a PMDF disponibilizará vagas de estacionamento na plataforma superior da ERB, nos anexos dos Ministérios e em estacionamentos públicos do Conjunto Nacional e do Conic.

Outros pontos do DF também terão reforço no policiamento, com presença da PMDF em eventos que ocorrerão em Ceilândia, Planaltina e na Prainha. Em todas essas localidades, o objetivo é garantir a segurança do público e coibir qualquer tipo de ocorrência.

Tropas especializadas estarão posicionadas estrategicamente na Esplanada, Ceilândia e Planaltina, prontas para atuar em caso de necessidade.





Orientações

A PMDF alerta a população para tomar alguns cuidados durante as celebrações de fim de ano. Com entrada gratuita, os eventos prometem agitar a capital nos dias 30 e 31 de dezembro, mas a segurança deve ser prioridade.

Evite carregar objetos de valor para não se tornar alvo de criminosos. Leve apenas o essencial.

Utilize transporte público, táxis ou aplicativos de transporte para evitar congestionamentos e garantir maior comodidade.

A entrada é livre para todas as idades, mas menores devem estar sempre acompanhados por um responsável.