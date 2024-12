'Boa noite, Cinderela': PCDF prende suspeitos de roubar e abusar de mulheres

As vítimas , de 33 e 35 anos, foram drogadas após conhecerem dois homens em um posto de combustíveis no Setor Hoteleiro Sul - (crédito: Divulgação/PCDF)

Após três meses de investigações, a 8ª Delegacia de Polícia (SCIA) prendeu três suspeitos de aplicar o golpe do “boa noite, Cinderela” em duas mulheres. O crime ocorreu em 29 de outubro, quando as vítimas , de 33 e 35 anos, foram drogadas após conhecerem dois homens em um posto de combustíveis no Setor Hoteleiro Sul.

Os suspeitos foram identificados como Moisés dos Santos Costa Maia, de 30 anos; Felipe Fernandes Santos, 26; e David Rafael Soares Ferreira.

De acordo com as investigações, após saírem do trabalho, as vítimas foram a um posto de combustíveis situado no Setor Hoteleiro Sul, onde conheceram dois indivíduos com os quais passaram a beber em um estabelecimento no local. Sob o pretexto de uma carona até a Cidade Estrutural, as vítimas foram levadas a um bar, onde um terceiro homem se juntou ao grupo.

Foi então que os suspeitos, colocaram drogas nas bebidas das mulheres, deixando-as incapazes de resistir. “Subtraíram todos os pertences (das vítimas), como carteiras, bolsas, celulares e também o carro particular (delas)”, informou a delegada-chefe da unidade, Bruna Eiras.

Elas foram conduzidas até um matagal em Ceilândia, onde o trio roubou seus celulares e o veículo de uma delas. Uma das vítimas também ainda foi estuprada. As moças foram socorridas por um morador de Ceilândia que passava próximo ao local e as levou à Delegacia para registro da ocorrência.

As prisões preventivas foram cumpridas nos dias 24 e 25 de dezembro, em ações conjuntas da 8ª DP e da Polícia Militar. Todos têm antecedentes criminais, incluindo tráfico e porte de arma. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou os três por roubo qualificado e Moisés também responderá por estupro de vulnerável. As penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

A polícia suspeita que outras mulheres tenham sido vítimas do trio. Quem os reconhecer e tiver mais informações, pode realizar denúncia pelo telefone 197, no Denúncia Online ou diretamente na 8ª DP.