Funcionária da Embaixada do Quênia se envolve em batida no Lago Sul

Uma funcionária da Embaixada do Quênia no Brasil ficou ferida, após uma colisão entre três carros na tarde desta segunda-feira (30/12), na Ponte Honestino Guimarães, no Lago Sul.

Leia também: Motociclista morre após colisão com caminhão em Águas Claras

De acordo com informações preliminares, um Audi Q7, um Nissan Sentra e um VW Polo colidiram na ponte. A mulher, de 42 anos, conduzia o Audi. Após a batida, ela queixava-se de dores no tórax e foi teve que ser encaminhada ao Hospital Sírio-Libanês. Os condutores dos outros veículos foram avaliados no local, mas não precisaram de atendimento médico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O trânsito na região foi parcialmente interditado para atendimento à ocorrência e remoção dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.