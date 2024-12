Comece o ano empregado. Agências do trabalhador oferecem 278 vagas

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Que tal começar 2025 em um novo emprego? Nesta terça-feira (31/12), as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 278 vagas para quem busca uma colocação no mercado ainda neste ano.

Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 3 mil, com oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade e de experiência. Também são oferecidas seis vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cargos de ajudante de açougueiro, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, pizzaiolo e repositor de mercadorias não exigem escolaridade ou experiência comprovada. Os salários chegam a R$ 1.515, além de benefícios.

Vagas que demandam experiência comprovada incluem funções como auxiliar de manutenção predial, churrasqueiro, recepcionista e cuidador de idosos domiciliar. Nesse último caso, é exigido ensino médio completo, e a remuneração é de R$ 170 por dia, além de benefícios.

Leia também: Tempo: 2025 deve chegar sob pancadas de chuva e temperaturas amenas

Como participar

Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que as vagas disponíveis no dia não interessem ao candidato, o cadastro permanece no sistema, aumentando as chances de futuras seleções, já que os perfis dos candidatos são cruzados com as demandas das empresas.

Empregadores interessados em divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília.