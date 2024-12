Vagas de emprego oferecem salários de até R$ 4,8 mil no DF

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Nesta segunda-feira (30/12), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 278 oportunidades de emprego disponíveis. A vaga com a maior remuneração é para supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial no Lago Sul, com salário de R$ 4.854,64. É apenas uma vaga e há exigência de experiência e ensino médio completo.

Dentre as outras remunerações ofertadas, estão: uma vaga para motofretista (R$ 2.600) no Guará, duas para marceneiro (R$ 2.300) no Gama, duas para bombeiro hidráulico (R$ 2.080) em Samambaia Sul e três para técnico de rede (R$ 2.080,89) na Zona Industrial.

Além disso, há vinte vagas para padeiro (R$ 2.079) em Ceilândia, duas para cozinheiro geral (R$ 2.000) em Taguatinga, e duas para recepcionista (R$ 2.000) no Núcleo Bandeirante. Todas as chances contam com benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília.