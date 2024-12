Suspeitos de esfaquear mulher para roubar carro são presos

Policiais Militares do Distrito Federal (PMDF), integrantes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), prenderam, no início da madrugada desta terça-feira (31/12), quatro suspeitos de atacar e esfaquear uma mulher, de 33 anos, na perna e na nuca, durante o roubo do seu veículo na rua 11, Condomínio Privê Módulo 11, em Ceilândia.

De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o quarteto — integrado por uma mulher de 20 anos, além de três homens, com idades de 19, 26 e 40, após se apoderarem do veículo, teriam abandonado a vítima ferida, às margens da BR-070.

Após receberem a denúncia do ataque, policiais encontraram os acusados saindo de um acesso a uma mata próxima da região onde cometeram o crime. Lá, os agentes encontraram o veículo roubado, com marcas de sangue e chave ainda na ignição.

Durante a abordagem, segundo o Copom, os suspeitos se mostraram nervosos. Um deles apresentava um ferimento recente na mão, ainda sangrando, o que chamou a atenção dos policiais.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para cuidar dos ferimentos. O bando, por sua vez, foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia onde ficarão à disposição da Justiça.