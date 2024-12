Homem que planejava atacar Brasília está preso temporariamente

O homem de 30 anos, que foi preso na tarde deste domingo (28/12), na Bahia (BA), após passar a ser investigado por supostamente planejar um atentado contra Brasília, está preso, temporariamente, por cinco dias, na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) realizou a prisão e está responsável por investigar o caso. Segundo a PCDF, as investigações tiveram início nesse sábado (28/12), após a DPCEV receber denúncias anônimas relatando a chegada de um indivíduo a Brasília com a intenção de cometer atentados violentos. Com base nas informações recebidas, a equipe policial iniciou o monitoramento do suspeito e representou pela prisão temporária e outras medidas judiciais, que foram deferidas prontamente.

Leia também: Divisão de Extremismo prende homem que planejava atentado contra Brasília

O trabalho investigativo incluiu monitoramento ininterrupto do suspeito, resultando na interceptação do caminhão no qual ele viajava como caroneiro rumo a Brasília. A operação foi realizada com o suporte estratégico da Divisão de Operações Aéreas da PCDF, cuja atuação foi determinante para o sucesso da

abordagem.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria manifestado intenções de realizar ataques na capital federal com graves consequências. As investigações continuam, com o objetivo reunir outros elementos relacionados ao caso.