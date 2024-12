Mulher fica ferida após ser atropelada por moto na EPNB

Na manhã desta terça-feira (31/12), uma mulher, 41 anos, foi levada ao Hospital de Base após ser atropelada por uma moto na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando duas viaturas.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, a vítima estava caída após ser atropelada por uma Honda CG Fan, de cor preta. Ela foi atendida pelos socorristas e transportada consciente e orientada ao hospital, apresentando um corte profundo na perna esquerda e queixando-se de dores na região do tórax.

Duas faixas de rolamento foram interditadas para o atendimento, impactando o trânsito do local, que ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Morte

Na tarde da última segunda-feira (30/12), um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na QS 08 do Areal. De acordo com testemunhas, a vítima, que aparentava estar em situação de rua e apresentava sinais de embriaguez, teria se desequilibrado e caído embaixo das rodas traseiras do ônibus, que havia parado para embarque e desembarque de passageiros.